Heidelberg – NCT-Lauf 2025 für die angewandte Krebsforschung: Jetzt anmelden!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 11. bis 13. Juli 2025 lädt das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg zum 14. NCT-Lauf ein. Menschen bewegen sich weltweit für den guten Zweck – egal ob sie lieber joggen, wandern oder spazieren. Startpunkt, Route und Distanz sind frei wählbar. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden für die angewandte Krebsforschung sind willkommen. Ab sofort ist die Anmeldung möglich: www.nct-lauf.de

Es ist eine der größten sportlichen Bewegungen für den guten Zweck: Seit 2012 waren beim NCT-Lauf des NCT Heidelberg ungefähr 56.000 Menschen auf sieben Kontinenten gemeinsam unterwegs. Sie erreichten zusammen eine Streckenleistung von über 650.000 Kilometer und Spendeneinnahmen von über 1 Million Euro.

Vom 11. bis 13 Juli 2025 sollen die beeindruckenden Zahlen weiter erhöht werden. Alle Bewegungsbegeisterten sind eingeladen, beim 14. NCT-Lauf mitzumachen. Wie sie die Kilometer sammeln ist den Teilnehmenden überlassen: Sie können spazieren, wandern oder joggen, in Wald, Feld oder auf Asphalt unterwegs sein und ihre Route frei wählen. Wer möchte, kann auch an allen drei Tagen Strecke machen und so mehrfach Kilometer für den guten Zweck sammeln.

Wie schon in den Vorjahren beteiligt sich eine weltweite Online-Community am NCT-Lauf. Die Startorte werden auf der ganzen Welt verteilt sein – wo genau, wird auf einer Karte angezeigt. Ab sofort ist die Online-Anmeldung geöffnet: www.nct-lauf.de. Die Teilnahme ist gratis, um eine Spende zugunsten innovativer Krebsbehandlung am NCT Heidelberg wird gebeten.

Grundsätzlich gilt beim NCT-Lauf „Dabei sein ist alles“. Wer jedoch zusätzlich den Wettkampf sucht, geht beim Bahnstadtlauf des Heidelberger Turnvereins am 12. Juli 2025 an den Start. Auf dem 2,5 Kilometer langen Rundkurs ist wie im Vorjahr ein NCT-Lauf-Kilometer integriert. Jeder Teilnehmende steuert so automatisch pro Runde einen Kilometer zum gemeinsamen Ziel des NCT-Laufs bei. Wer sich zusätzlich beim NCT-Lauf registriert, bringt seine gesamte zurückgelegte Strecke in die Wertung mit ein.

Dirk Jäger, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Klinik für Medizinische Onkologie am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD), sagt: „Der NCT-Lauf verknüpft eigene Bewegung mit dem guten Zweck – besser geht es fast nicht. Wir danken allen Teilnehmenden für Ihren Einsatz, der letztlich dazu dient, dass wir unsere Patientinnen und Patienten am NCT Heidelberg immer besser behandeln können.“

Das NCT Heidelberg möchte die Teilnehmenden zu insgesamt 40.000 Bewegungskilometern motivieren. Bis zum Erreichen dieses Ziels vergütet das Unternehmen SAP als Hauptsponsor jeden zurückgelegten Kilometer mit 0,50 Euro. Schirmherr der Veranstaltung ist der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Eckart Würzner.

Stefan Fröhling, Geschäftsführender Direktor am NCT Heidelberg und Leiter der Abteilung Translationale Medizinische Onkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), sagt: „Das NCT Heidelberg steht für innovative angewandte Krebsforschung. Die Sportlerinnen und Sportler des NCT-Laufs tragen ganz wesentlich dazu bei, dass wir auf diesem Weg vorankommen und zum Nutzen der Patientinnen und Patienten immer mehr Erkenntnisse aus der Forschung in die klinische Behandlungspraxis übertragen können.“

Zahlen und Fakten

Datum: Freitag, 11. Juli (00.00 Uhr), bis Sonntag, 13. Juli 2025 (24.00 Uhr)

Symbolischer Start: 11. Juli, auf Facebook und Instagram

Anmeldung: Online unter www.nct-lauf.de

Startgebühr: Gratis. Um Spenden zugunsten des NCT Heidelberg wird gebeten.

Spendenaktion: Auf der NCT-Website können persönliche Spendenaktionen gestartet werden: www.nct-heidelberg.de/spendenaktion

Wegstrecke: Kann frei gewählt werden. Zurückgelegte Kilometer werden manuell mit den persönlichen Zugangsdaten online eingetragen.

Organisation:

Regina Hohmann, Tel.: 06221 56-36146, E-Mail: regina.hohmann@nct-heidelberg.de

Andreas Klein, Tel.: 06221 42-5448, E-Mail: andreas.klein@nct-heidelberg.de

Veranstalter: Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD)

Mitmachen: Unter #nctlauf und #nctrun können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren persönlichen NCT-Lauf in den Sozialen Medien teilen. Alternativ können sie Fotos und Videos direkt an die Organisatoren schicken: fundraising@nct-heidelberg.de

NCT-Spendenkonto: Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg

LBBW Stuttgart

IBAN: DE64 6005 0101 7421 5004 29

BIC: SOLADEST600

Betreff: D 100 70680

Partner 2025: Bahnstadtlauf, https://heidelberger-tv.de/bahnstadtlauf/, Anmeldung kostenpflichtig

Das NCT ist eine langfristig angelegte Kooperation zwischen dem DKFZ, exzellenten Partnern in der Universitätsmedizin und weiteren herausragenden Forschungspartnern an verschiedenen Standorten in Deutschland.

Quelle: NCT Heidelberg