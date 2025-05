Heidelberg – Der Heidelberger Künstlerinnenpreis 2026 geht an Komponistin Oxana Omelchuk

Meckenheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Samstagnachmittag gegen 13:35 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Meckenheim ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr ein Pkw, aus der Ortsmitte kommend in Richtung Hochdorf-Assenheim fahrend, auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw ungebremst auf. Der Aufprall war so stark, dass der verursachende Pkw auf den ... Mehr lesen »