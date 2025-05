Heidelberg – Gesundheitsvorsorge: Neue UV-Tafel informiert über Sonnenrisiken im Arbeitsalltag

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten Heidelberg (ASZ) hat im Rahmen einer städtischen Vortragsreihe eine neue sogenannte UV-Index-Tafel erhalten. Die Tafel liefert den gewerblichen Mitarbeitenden der ASZ Heidelberg und weiteren städtischen Ämtern aktuelle Informationen zur UV-Belastung in Heidelberg. Organisiert wird die Vortragsreihe vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung. Die Aktion ist eingebettet in das städtische Präventionsprogramm „Clever in Sonne und Schatten“, das städtische Mitarbeitende, insbesondere im Außendienst, für das Thema Sonnenschutz sensibilisieren soll.

Per QR-Code zum aktuellen UV-Index

Über einen integrierten QR-Code auf der Tafel gelangen Nutzerinnen und Nutzer direkt auf eine Internetseite mit dem tagesaktuellen UV-Index für den Raum Heidelberg. Der UV-Index ist ein international gültiges Maß, das die Gefahr der UV-Strahlung der Sonne auf einer Farb- und Zahlenskala sichtbar macht und auf die richtigen Schutzmaßnahmen hinweist. Ziel der neuen Tafel ist, die Beschäftigten für den richtigen Umgang mit Sonneneinstrahlung zu sensibilisieren und zu informieren. Der aktuelle UV-Index wird vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) im Internet bereitgestellt unter www.bfs.de/uv-prognose.

Zusammen für mehr Hautkrebsprävention – Stadt Heidelberg kooperiert mit Partnern

Die Stadt Heidelberg ist Partnerin des Projektes „Watch out“, welches von der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e. V. (ADP) ins Leben gerufen wurde. Das Projekt weist Menschen in ihrer Freizeit kurz und verständlich auf effektives Sonnenschutzverhalten hin. Ein weiterer Anknüpfungspunkt ist die Kampagne „Clever in Sonne und Schatten“, die ebenfalls von der Deutschen Krebshilfe und weiteren Partnern getragen wird und sich für gelebten UV-Schutz in Lebenswelten einsetzt.

„Wir sind stolz darauf, die Mitarbeitenden auf dem Zentralbetriebshof mit der neuen UV-Tafel bei der Gesundheitsprävention zu unterstützen“, sagt Sylvia Hafner, Amtsleiterin der ASZ Heidelberg.

„Je mehr Verbreitung der UV-Index findet, desto mehr Aufmerksamkeit für den UV-Schutz versprechen wir uns. Das Projekt steht und fällt deshalb mit unseren Partnerinnen und Partnern, die es vor Ort umsetzen. Die erste UV-Index-Tafel Heidelbergs kann als Leuchtturmprojekt dienen und hoffentlich viele Nachahmer finden“, unterstreicht Carina Annalena Jung, Projektleiterin von „Watch out“. Diese Aktion wurde tatkräftig unterstützt von Dr. Debora Grosskopf-Kroiher, Kooperationspartner der Kampagne „Clever in Sonne und Schatten“ der Deutschen Krebshilfe vom Hautkrebs-Präventionsprojekt „Die Sonne und wir“ der Universität zu Köln/Uniklinik Köln. Auch in diesem Jahr informierte sie die städtischen Mitarbeitenden in einem interaktiven Vortrag und an einem Infostand über den richtigen Umgang mit UV-Strahlung – dem Haupt-Risikofaktor für Hautkrebs.

Hintergrund: Gesundheitsprävention wird bei der Stadt Heidelberg großgeschrieben

Die gewerblichen Mitarbeitenden der ASZ Heidelberg, beispielsweise Müllwerker, Straßenreinigerinnen und Straßenreiniger oder Außendienstmitarbeitende, verbringen den ganzen Tag in der Sonne. Sie werden regelmäßig durch Schulungen über richtige Sonnenschutzmaßnahmen informiert.

Initiiert wurde die Kooperation mit dem Projekt „Watch out“ durch das Amt für Sport und Gesundheitsförderung, das Personal- und Organisationsamt und die ASZ Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg