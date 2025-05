Germersheim – Wertstoffhof Westheim – Bauarbeiten verlaufen nach Plan Landrat Martin Brandl informiert sich vor Ort über aktuellen Planungsstand

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Tiefbauarbeiten sind im Gange, die Waage ist inzwischen eingesetzt und wir sind aufgrund der guten Witterung mit allen Arbeiten voll im Zeitplan.“

Abteilungsleiter Michael Gauly hat dieser Tage in einem Vor-Ort-Termin Landrat Martin Brandl über den aktuellen Stand der

Bauarbeiten am neuen Wertstoffhof in Westheim informiert. „Wenn es in diesem Tempo

weitergeht, können die Arbeiten Ende dieses Jahres abgeschlossen werden, so dass wir im Januar

2026 den neuen und hochmodernen Wertstoffhof für die Bevölkerung im Landkreis

Germersheim eröffnen können“, zeigt sich Brandl zuversichtlich. Mit Spatenstich im September

2024 haben offiziell die Bauarbeiten an diesem Großprojekt der Kreis-Abfallwirtschaft begonnen.

Nach Fertigstellung des 9.200 Quadratmeter großen Wertstoffhofs werden das Serviceangebot

für die Bürgerinnen und Bürger an die heutigen Erfordernisse der modernen Abfall- und

Wertstoffwirtschaft, angepasst und zudem die Verkehrsströme wesentlich besser geleitet und

gesteuert. Dabei werden die Anlieferrampen komplett überdacht und am Ende mit Photovoltaik

ausgestattet. Doch auch ebenerdig werden Lagerbereiche mit Anschüttwänden aus mobilen

Systemen zur Unterteilung in verschiedene Lagerabschnitte errichtet.

„Die Mitarbeiter können dank der erhöhten Einrichtung die Einwürfe der Kunden besser

beaufsichtigen, gleichzeitig wird es einfacher und attraktiver, den Abfall in die vorgesehenen

Container einzubringen, wodurch die Trennqualität der Wertstoffe deutlich erhöht wird“, erklärt

Jürgen Stumpf, Leiter des Fachbereichs Abfallwirtschaft während des Besichtigungstermin.

Mit dem neuen Wertstoffhof entsteht eine kundenfreundliche, nachhaltige und hochmoderne

Anlage, die den Entsorgungsbetrieben am Ende qualitativ gute und sauber getrennte

Grundstoffe für die Wiederverwertung liefert. Die Baukosten für die Anlage belaufen sich auf

insgesamt 4,4 Millionen Euro, wobei für die Photovoltaik-Anlage zusätzliche Investitionen in

Höhe von einer weiteren Million Euro geleistet werden.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim