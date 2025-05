Edenkoben – Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmittag, in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:20 Uhr ereignete sich in der Weinstraße in Edenkoben ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter piedenkoben@polizei.rlp.de oder 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben