Edenkoben – FK 03 Pirmasens ist Bitburger Verbandspokalsieger 2025

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar. Der FK 03 Pirmasens ist Bitburger Verbandspokalsieger 2025 und zieht in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals ein. Die Mannschaft von Daniel Paulus besiegte den TSV Schott Mainz vor 1.628 Zuschauern mit 2:1 (2:0) in der Arena Weingarten in Weingarten/Pfalz.

Nach den beiden Toren von Luka Dimitrijevic (15. Spielminute) und Marc Josef Erhart (33. Spielminute) ging es mit der nicht unverdienten Führung für den FKP in die Halbzeit. Nach dem Dreifachwechsel von TSV Schott Mainz rannte die Mannschaft um Samuel Horozovic zwar an, mehr als der Anschlusstreffer in der 86. Spielminute durch Leon Kern war nicht mehr möglich.

Samuel Horozovic: „Meine Mannschaft hat die erste Halbzeit komplett verschlafen und konnte leider nur noch den Anschlusstreffer erzielen.“ Daniel Paulus dagegen freut sich nun schon auf die Auslosung der DFB-Pokalrunde: „Ich wünsche mir den 1. FC Nürnberg oder den 1. FC Kaiserslautern. Großes Kompliment an meine Mannschaft. Das war kein einfaches Spiel, aber wir haben nicht unverdient gewonnen.“

„Bitburger Man of the Match“ wurde Tobias Jänicke vom FK 03 Pirmasens. Der SWFV bedankt sich bei dem SV Weingarten für die Organisation rund um das Bitburger Verbandspokalfinale 2025.

Quelle SWFV Edenkoben

Südwestdeutscher Fußballverband e.V.