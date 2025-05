Wörth am Rhein – Ladendieb gestellt

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 22.05.2025 gegen 14:30 Uhr wird die Polizeiinspektion in Wörth am Rhein über einen Ladendiebstahl im Maximilian Center informiert. Der 58-Jährige Beschuldigte wollte sich demnach ohne entsprechende Zahlung mit zwei Paar Schuhen aus der Filiale entfernen. Dies gelang jedoch nicht, da der Beschuldigte lediglich aus einem der Schuhpaare die Diebstahlsicherung entfernte. Beim Austreten aus dem Geschäft löste aufgrund der Sicherung des anderen Schuhpaars der Alarm aus und der Beschuldigte konnte durch das Personal gestellt werden. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten müssen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein