Weinheim – Entenfamilie gerettet

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag gegen 11:15 Uhr wurde dem Polizeirevier Weinheim durch eine Anruferin mitgeteilt, dass sich in der Hopfenstraße eine Entenfamilie befinde, welche sich sowohl auf der Straße als auch im Bereich angrenzender Bahngleise bewege. Beim Eintreffen der Streife befanden sich die Tiere bereits in der Obhut mehrerer hilfsbereiter Personen, die ein Weiterlaufen der Tiere auf die Fahrbahn verhinderten. Die Streife konnte zehn Entenküken sowie deren Mutter behutsam einfangen und in eine bereitgestellte Tiertransportbox legen. Anschließend wurde die Entenfamilie an ein sicheres Ufer der Weschnitz gebracht und in die Freiheit entlassen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim