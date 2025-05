Viernheim – 25 Jahre im Dienst der Musik – Musikpädagogin Dorothee Rehm feiert Dienstjubiläum

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolrgion Rhein-Neckar. Mit herzlichen Worten und viel Anerkennung wurde Dorothee Rehm in dieser Woche für ihre 25-jährige Tätigkeit an der städtischen Musikschule geehrt. Zu diesem besonderen Anlass gratulierten Amtsleiter Horst Stephan, die pädagogische Leitung der Musikschule Susanne Wendel sowie Christine Bläß von der Geschäftsstelle im Namen der gesamten Stadtverwaltung. „Dorothee Rehm ist eine bei den Schülern sehr beliebte und engagierte Musik-Pädagogin an der Musikschule, die auch von sämtlichen Kolleginnen und Kollegen, sowohl von der Verwaltung als auch den Lehrkräften, sehr geschätzt wird“, betonten Stephan und Wendel übereinstimmend. Dorothee Rehm begann ihre musikalische Laufbahn mit einem Studium an der Musikhochschule Mannheim, das sie von 1994 bis 1999 absolvierte und mit dem Abschluss als Diplom-Musiklehrerin beendete. Bereits während ihrer weiteren Ausbildung zur Lehrerin für Alexander-Technik in Heidelberg, die sie bis 2002 durchlief, unterrichtete sie ab 1997 als Honorarkraft Violine und Bratsche an der Musikschule Viernheim. Am 18. Mai 2000 wurde Rehm als festangestellte Lehrkraft in den Dienst der Stadtverwaltung übernommen.

Seither ist sie der Musikschule und ihren zahlreichen Schülergenerationen mit außergewöhnlicher Beständigkeit, Fachkompetenz und pädagogischem Feingefühl verbunden. Seit dem Jahr 2016 leitet sie darüber hinaus den Fachbereich Streichinstrumente. Ein besonderes Herzensprojekt ist ihr das von ihr betreute „Streichhölzchen-Ensemble“: Hier musizieren rund sieben Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren gemeinsam. Die jungen Musikerinnen und Musiker lernen nicht nur, sich im Ensemble zurechtzufinden, sondern treten auch regelmäßig bei Veranstaltungen auf – mit großer Begeisterung und unter Rehms Anleitung. Auch bei ihren Schülerinnen und Schülern genießt Dorothee Rehm einen hervorragenden Ruf. So fassen einige Kinder ihre Erfahrungen mit ihr zusammen: „Frau Rehm kann gut erklären, sie ist geduldig und sehr verständnisvoll – und bestimmt eine tolle Mama.“ Gepaart mit einem Blumenkorb für den heimischen Garten bedankte sich Horst Stephan bei Frau Rehm herzlich für ihr langjähriges Wirken und ihr unermüdliches Engagement für die musikalische Bildung: „Ihr Wirken ist ein bedeutender Beitrag zum kulturellen Leben in Viernheim.“

Quelle: Magistrat der Stadt Viernheim