Speyer – Speyerer Welterbe Stätten feiern UNESCO-Welterbe Tag – Führungen und Konzerte machen das Welterbe auf besondere Art erlebbar

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 1. Juni 2025 feiern Speyers UNESCO-Welterbestätten den UNESCO-Welterbe Tag. Bereits 1981 wurde der Dom auf die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen, 2021 folgte der Judenhof als Teil des jüdischen Erbes der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz. Mit besonderen Führungen und Konzerten laden Dom und Judenhof dazu ein, das Welterbe vor Ort zu erkunden. Speziell für Kinder gibt es das Angebot, sich mit einer Rallye auf Spurensuche durch beide Welterbestätten zu begeben. Diese kann individuell gestartet werden und beginnt entweder am Dom oder am SchUM-Gemeindezentrum. Das Programm am Sonntag, 1. Juni 2025, beginnt um 11 Uhr. Interessierte Besucherinnen und Besucher haben dann die Möglichkeit, die Synagoge „Beith Shalom” am Weidenberg in Speyer im Rahmen einer kostenlosen Führung zu erkunden. Der Rundgang dauert rund eine Stunde und ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Live-Musik mit der Formation „Klezmers Techer” lockt von 12 bis 13 Uhr in den Judenhof. Die dreiköpfige Formation verneigt sich mit ihrem Spiel vor der der jiddischen Klezmer-Musik, eine aus dem aschkenasischen Judentum stammende Volksmusiktradition, deren Wurzeln bis in das 15. Jahrhundert zurückreichen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Um 11.30 Uhr und um 14 Uhr starten Führungen zum Thema UNESCO-Welterbe am Dom. Teil der Führung ist der ansonsten nicht zugängliche Dachstuhl. Eineinhalb Stunden sollten hier eingeplant werden. Tickets zu 15 Euro sind am Welterbetag in der Dom-Info erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 15 Personen begrenzt. Die Führung „Doppeltes Welterbe in Speyer” im Dom und SchUM Gemeindezentrum (Judenhof) zeigt, wie nah beide Welterbestätten beieinanderliegen und wie eng ihre Geschichte miteinander verknüpft ist. Nach einer Domführung geht es weiter zur mittelalterlichen Mikwe, dem vollständig erhaltenen Ritualbad der Speyerer Juden, sowie zu den Überresten von Synagoge und Frauenschul. Start ist um 13 Uhr an der Dom-Info, wo auch die Tickets zu 15 Euro erworben werden können.

Wer sich ausschließlich dem jüdischen Erbe der SchUM-Städte widmen möchte, kann um 15 Uhr an einer Führung durch das SchUM Gemeindezentrum (Judenhof) in Speyer teilnehmen. Bis zu 25 Personen können bei diesem kostenfreien Angebot dabei sein, das rund eine Stunde dauert. Direkt im Anschluss um 16 Uhr kann der Auftritt des Chors der jüdischen Kultusgemeinde in der besonderen Atmosphäre des Judenhofs genossen werden.



Ein weiteres musikalisches Angebot lädt zum Abschluss des Welterbetages in den Dom ein. Der Orgelbau gehört zum immateriellen Kulturerbe. Dazu passt, dass am Welterbetag um 17 Uhr im Dom ein Kurzkonzert „Faszination Domorgel” stattfindet. Die Tickets sind zu 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, in der Dom-Info erhältlich.

Zum Hintergrund: UNESCO-Welterbetag 2025

Am 1. Juni feiern die Welterbestätten in Deutschland den UNSECO-Welterbetag. Unter dem Motto „Vermitteln, verbinden, begeistern” laden die Deutsche UNESCO-Kommission und der Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland ein, das 20-jährige Jubiläum des UNESCO-Welterbetages an allen 54 Welterbestätten in Deutschland mit Mitmachaktionen, Spezialführungen und weiteren Veranstaltungen wie kostenlosen Sonderführungen, Ausstellungen, Diskussionen, Konzerten, Kunstprojekten oder Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche zu begehen.

Alle Informationen und Veranstaltungen: https://www.unesco-welterbetag.de.

Quelle: Bistum Speyer