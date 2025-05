Speyer/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 22.05.2025, im Zeitraum von 07:30 – 08:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Speyer eine Schulwegkontrolle in der Otto-Mayer-Straße durch. Erfreulicherweise wurden hierbei keinerlei Verstöße festgestellt und alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Regeln.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer