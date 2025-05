Speyer – Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 22.05.2025, gegen 12:55 Uhr wurde der Polizei Speyer mitgeteilt, dass eine männliche Person in der Straße “Am Germansberg” gegen dort parkende Fahrzeuge eintreten würde. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann nicht mehr vor Ort. Bei der anschließenden Fahndung konnte ein 37-jähriger Tatverdächtiger, auf welchen die Personenbeschreibung der Zeugen zutraf, in der Else-Krieg-Straße angetroffen und kontrolliert werden. Der 37-jährige gab die Tat zu. Es entstand an zwei Fahrzeugen ein Sachschaden mit einer Schadenshöhe in Höhe von 3.000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer