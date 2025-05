Neustadt – Rheinland-Pfalz feiert vom 23. bis 25. Mai sein Landesfest in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Rheinland-Pfalz feiert sein 38. Landesfest vom 23. bis 25. Mai 2025 in Neustadt an der Weinstraße. Auf dem Festgelände mit fünf Bühnen, rund 300 Ausstellerinnen und Ausstellern und fast 600 Aufbauten erwartet die Besucherinnen und Besucher ein bunter Mix aus Information, Kultur und Unterhaltung. Erstmals gibt es anstelle des Festzugs bunte Paraden, ein großes Tanzevent und ein Familienprogramm am Sonntag.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer wird gemeinsam mit Oberbürgermeister Marc Weigel den Rheinland-Pfalz-Tag offiziell am Freitag, 23. Mai 2025, 18.30 Uhr, auf der Rheinland-Pfalz-Tag Bühne

Kohlplatz eröffnen.

Mehr zum Landesfest: hier

Quelle – Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße