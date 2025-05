Mannheim – 80-Jähriger wurde Halskette im Hausflur entrissen – Zeugenaufruf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht Zeuginnen und Zeugen, nachdem am Donnerstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, einer 80-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Königsteiner Straße eine feingliedrige Goldkette vom Hals gerissen wurde. Der bislang unbekannte Täter folgte der Geschädigten beim Betreten des Anwesens in den Hausflur, entriss ihr die Halskette und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Verletzt wurde die 80-Jährige hierbei glücklicherweise nicht.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: süd-/osteuropäischer Phänotyp, ungefähr 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und dunkle, kurze Haare. Dieser war dunkel bekleidet.

Die Kriminalpolizei prüft derzeit noch, ob ein Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat von Dienstag, den 20.05.2025 besteht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim