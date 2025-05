Ludwigshafen – Städtischer Podcast: Dr. Stefan Mörz präsentiert den dritten Teil der Stadtgeschichte Ludwigshafens

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Sehr beliebt und lange erwartet: In der 32. Folge des städtischen Podcasts “Ludwigshafen, schon gehört? – der Podcast der Stadtverwaltung” dreht sich bereits zum dritten Mal alles um das Thema Stadtgeschichte. Dr. Stefan Mörz, Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen, ist dieses Mal zum Oberthema “Ludwigshafen, Stadt der Innovation” zu Gast. Wie schon beim zweiten Teil wurde die Folge aus Gründen der Länge in zwei Abschnitte geteilt, die aber beide gleichzeitig veröffentlicht wurden.

Anknüpfend an die zweite Folge nimmt Dr. Stefan Mörz die Zuhörer*innen mit auf eine Zeitreise in das Ludwigshafen der 1920er und 1930er Jahre bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Er zeigt dabei den Wandel Ludwigshafens zu einer Großstadt auf, erklärt die vielseitigen Entwicklungen in Kultur und Architektur und beleuchtet die sozialen und politischen Veränderungen, die dann zur Schreckensherrschaft des NS-Regimes geführt haben.

Geschmückt werden Mörz‘ Berichte mit Anekdoten und kleinen Geschichten über die Menschen, die damals hier lebten – mal lustig, mal nachdenklich, manchmal traurig, aber auch hoffnungsvoll. Begleitet wird die Folge auch diese Mal wieder mit einem Quiz mit spannenden Fragen, bei dem die Zuhörer*innen ihr Geschichtswissen über Ludwigshafen testen können. Eine Auflösung findet dann am Ende des zweiten Teils der Folge statt. “Ludwigshafen, schon gehört? – der Podcast der Stadtverwaltung” kann überall dort gehört werden, wo es Podcasts gibt, ist auf www.ludwigshafen.de verfügbar und kann auch auf dem YouTube-Kanal der Stadtverwaltung unter www.youtube.com/StadtLudwigshafen angehört werden.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein