Ludwigshafen – Fußgänger angefahren – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag (22.05.2025), gegen 15:20 Uhr, streifte eine 24-jährige Autofahrerin in der Yorckstraße (nahe Mundenheimer Straße) einen 42-jährigen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Am Auto der 24-Jährigen wurde der Außenspiegel beschädigt. Da die Schilderungen zum konkreten Unfallhergang auseinandergehen, bitten wir um Hinweise. Haben Sie den Unfall beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz