Ludwigshafen – Eröffnung des Bürgerbüros von Sertac Bilgin in Ludwigshafen – Starker Start für den Dialog im Wahlkreis 206

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar, 23. Mai 2025 – Mit großer Resonanz und über 100 Gästen hat Sertac Bilgin, Dialogbeauftragter der CDU Rheinland-Pfalz und Direktkandidat im Wahlkreis 206, am Freitag feierlich sein Bürgerbüro in Ludwigshafen eröffnet.

Unter den Gästen waren der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026, Gordon Schnieder, die Land-

tagsabgeordneten Christian Baldauf und Marion Schneid, zahlreiche CDU-Repräsentanten aus Land, Bund und Kommunen, Vertreter aus der Wirtschaft sowie viele interessierte Bürgerinnen und Bürger. „Versprochen ist versprochen – Ich habe im Wahlkampf gesagt, dass ich anpacken werde, egal wie es ausgeht. Und ich halte mein Wort“, so Sertac Bilgin in seiner Eröffnungsrede. Trotz seines Sieges im Wahlkreis 206 ist er durch das neue Wahlrecht nicht in den Bundestag eingezogen – sein Engagement für die Region hält er dennoch mit voller Kraft aufrecht.

Ein zentrales Element seiner politischen Arbeit ist die neue Dialogbox, die ebenfalls vorgestellt wurde. Sie dient als mobile Anlaufstelle für den direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern – nicht nur im Wahlkampf, sondern dauerhaft im Einsatz. Noch am selben Tag war sie bereits am Rheinufer in Ludwigshafen im Einsatz.

„Zuhören. Verstehen. Handeln. Das ist mein Anspruch – und das nicht nur als Politiker, sondern als Brückenbauer zwischen Bürgern, Politik und Wirtschaft“, betonte Bilgin.

Im Rahmen der Eröffnung kündigte er zudem die ersten Treffen seines Bürgerrats und eines interdisziplinären Expertenrats für Juli und August an. Hier sollen konkrete Lösungen für regionale Herausforderungen gemeinsam erarbeitet werden.

Bilgin wird seine Dialogbox zunächst schwerpunktmäßig im Wahlkreis 206 einsetzen, danach auch landesweit in seiner Rolle als Dialogbeauftragter der CDU Rheinland-Pfalz. Dabei setzt er auf die enge Zusammenarbeit mit Bundestagsabgeordneten wie Jan Metzler und Johannes Steiniger sowie mit den Kommunal- und Landesvertretern.

„Unsere Region braucht eine starke Stimme in Berlin. Ich werde weiterhin alles dafür tun, dass die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger dort Gehör finden“, so Bilgin abschließend. Die große Beteiligung und das durchweg positive Feedback zur Bü-

roeröffnung zeigen: Die Menschen wollen mitgestalten – und Sertac Bilgin gibt ihnen dafür Raum, Stimme und Plattform.

Bürgerbüro Sertac Bilgin

Benckiserstraße 26

67059 Ludwigshafen am Rhein