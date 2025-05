Dossenheim – Unbekannte entwenden Baugeräte – Zeugen gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in eine Baustellenabsperrung in der Wiesenbacher Straße. Anschließend flüchtete das Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Warnbarken und Warnleuchten beschädigt. Die entstandene Schadenssumme ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, welche das Polizeirevier Neckargemünd aufgenommen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich ... Mehr lesen »