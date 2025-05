Bad Dürkheim – Geschwindigkeitskontrollen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht Zeuginnen und Zeugen, nachdem am Donnerstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, einer 80-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Königsteiner Straße eine feingliedrige Goldkette vom Hals gerissen wurde. Der bislang unbekannte Täter folgte der Geschädigten beim Betreten des Anwesens in den Hausflur, entriss ihr die Halskette und flüchtete ... Mehr lesen »