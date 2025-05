Worms – Warnung vor falschen Polizeibeamten – Betrugsversuch am Telefon

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Laufe des gestrigen Tages kam es im Stadtgebiet Worms vermehrt zu Anrufen mit der bekannten Betrugsmasche “Falsche Polizeibeamte”. Dabei gaben sich auch gestern Täter am Telefon wieder als Polizeibeamte aus und behaupteten, dass es in der Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Sie suggerierten außerdem eine akute Gefahr für das Vermögen der Angerufenen, verbunden mit dem Angebot Bargeld, Schmuck oder Gold “vorsorglich” in polizeiliche Verwahrung zu nehmen, um es vor dem angeblich drohenden Diebstahl zu schützen. In einem Fall wurde ein Mann aus Worms, kurz vor einer vereinbarten Übergabe glücklicherweise misstrauisch und verständigte die Wormser Polizei. Zu einem finanziellen Schaden kam es dadurch nicht. Die Polizei möchte noch einmal darauf hinweisen, keinesfalls auf solche Anrufe einzugehen. Die Täter möchten bei diesen Betrugsmaschen gezielt Angst schüren, um Ihre potentiellen Opfer unter Druck zu setzen und an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Geld, Gold oder Wertgegenstände auszuhändigen! Geben Sie niemals Informationen oder Daten über Ihre Vermögenswert am Telefon oder an Unbekannte weiter. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, haben Sie keine Angst vermeintlich “unhöflich” zu sein und beenden Sie das Gespräch im Zweifel sofort. Sprechen Sie Nachbarn oder Freunde an oder wählen Sie im Zweifel eigenständig die Nummer der örtlichen Polizei oder die 110. Sprechen Sie im Familien- und Bekanntenkreis über diese und weitere entsprechende Betrugsmaschen, um solche Delikte künftige zu verhindern.

Quelle: Polizeidirektion Worms