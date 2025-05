Worms – Tödlicher Motorradunfall

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Abend des 21.05.2025 gegen 21:30 Uhr ereignete sich in der Horchheimer Straße in Worms unmittelbar vor dem Firmengelände der “Renolit” ein schwerer Verkehrsunfall.



Ein 31-jähriger Wormser befuhr mit seinem Pkw die Horchheimer Straße aus Richtung Worms-Horchheim kommend in Fahrtrichtung Worms-Innenstadt. Beim Abbiegen auf den Parkplatz der genannten Firma kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrer aus Worms. Der Motorradfahrer erlitt dadurch schwere Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter beauftragt. Die Horchheimer Straße blieb für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis 22.05.2025, 02:30 Uhr vollgesperrt.

Quelle – Fotos: Die Knipser

Polizeidirektion Worms