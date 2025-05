Speyer – Tschechische Orgelklänge im Dom – Orgelzyklus im Dom wird am Vorabend zu Christi Himmelfahrt fortgesetzt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Als Auftakt zum Fest Christi Himmelfahrt spielt Susanne Rohn, Organistin und Kantorin aus Bad Homburg, Werke aus verschiedenen Jahrhunderten in Speyerer Dom. Das Konzert steht in der Reihe des „Internationalen Orgelzyklus“ am Dom und findet am Mittwoch, 28. Mai, ab 19:30 Uhr statt. Das Konzertprogramm wird am mitteltönigen Werk der Chororgel mit Stücken von Christian Erbach und Jan Sweelinck eröffnet. Dabei tritt Frau Rohn auch als Sängerin in Erscheinung, da sie die Zwischenverse zum Erbachs “Ave maria” selber solistisch vortragen wird. An der Hauptorgel erklingen im Anschluss Paul Hindemiths experimentelle, klanglich reizvolle 1. Sonate für Orgel (1937) und J.S. Bachs virtuose Toccata in C-Dur (BWV 566). Herzstück des Programms bildet jedoch ein selten gespieltes Paradestück des tschechischen Komponisten Josef Klička (1855-1937). Klička galt nicht nur wegen seiner geschriebenen Werke, sondern auch durch seine Improvisationskunst als der bedeutendste tschechische Orgelkünstler der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Was Dvořák für die Sinfonik seines Landes war, war Klička nach dem Urteil seiner Zeitgenossen für die Orgelmusik.

Kličkas viersätzige „Sonáta fis-Moll“ aus dem Jahr 1917 beeindruckt durch die Spannweite seiner Stilmittel, ohne dass es eklektizistisch daherkommt. Aus diesem großen Orgelwerk, das mit fast 40 Minuten Spieldauer als eine der längsten Kompositionen für Orgel gilt, präsentiert Susanne Rohn den zweiten Satz Andante con moto und den ersten Satz Maestoso con moto in umgekehrter Reihenfolge. Eine CD-Einspielung mit der „Sonáta fis-Moll“ ist am Konzertabend am Ausgang erhältlich. Der Orgelabend mit Susanne Rohn beginnt um 19.30 Uhr. Ein einführendes Gespräch mit der Organistin findet ab 18.45 Uhr auf dem Königschor des Speyerer Doms statt. Karten zu 15 Euro (ermäßigt 5 Euro) sind bei der Dom-Info am Domplatz, bei allen Vorverkaufsstellen von Reservix oder online unter www.reservix.de erhältlich.

Susanne Rohn

Geboren in Waldshut am Hochrhein, studierte Susanne Rohn evangelische Kirchenmusik in Freiburg im Breisgau sowie Orgel und Cembalo als Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Toulouse. Ihr Aufbaustudium Orgel in Basel bei Guy Bovet und ihr Aufbaustudium Dirigieren in Freiburg schloss sie jeweils mit Auszeichnung ab. 1997 wurde Susanne Rohn zur Kantorin der Erlösergemeinde in Bad Homburg gewählt. Seit Oktober 2011 lehrt sie Dirigieren an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, wo sie 2023 zur Honorarprofessorin ernannt wurde.

Quelle: Susanne Rohn (privat)