Neuhofen – NACHTRAG – Raubüberfall in der Drogenszene – Weitere Festnahme

Neuhofen (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Wie bereits berichtet kam es am Dienstag zu einem großen Polizeieinsatz in Neuhofen.

Nachdem ein 48-jähriger Mann in Neuhofen Dienstag(20.05.2025), gegen 11 Uhr, von zwei Männern in seiner Wohnung bedroht und angegriffen wurde, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 48-Jährige in seiner Wohnung durch zwei Männer (38 Jahre und 25 Jahre) unter anderem mit einer Schreckschusspistole bedroht und geschlagen. Hierbei löste sich auch ein Schuss, worauf ein Nachbar die Polizei verständigte. Daraufhin flüchteten die beiden Tatverdächtigen zu Fuß. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, konnten die beiden Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde bei der Absuche in der Nähe sichergestellt.

Während der Anzeigenaufnahme stellten Polizeikräfte eine größere Menge Betäubungsmittel in der Wohnung des 48-Jährigen fest. Die Beamten durchsuchten anschließend die Wohnung im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Hierbei konnten u.a. 800g Amphetamin, 800g Marihuana und 20 XTC-Tabletten, über 50.000 Euro Bargeld sowie mehrere Messer, eine Schreckschusspistole, eine Armbrust und ein Beil sichergestellt werden. Der 48-Jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Alle drei Personen wurden gestern (21.05.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle, und zwar gegen den 48-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen und gegen die 38-jährigen und 25-jährigen Tatverdächtigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Raubes, der gefährlichen Körperverletzung u.a..

Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, insbesondere zu den Hintergründen und den genauen Umständen der Tat, dauern weiter an.