Mannheim – Unbekannter erpresst mit angeblichen privaten Aufnahmen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag wandte sich eine 24-jährige Frau aus Mannheim-Sandhofen an die Polizei, da sie eine Erpressermail von einem Unbekannten erhalten hatte. Darin behauptete der Täter, dass er unbemerkt eine Ausspähsoftware auf dem Computer der Frau installiert hätte und dadurch Zugriff auf die Kamera am Rechner erhielt. So wäre er in den Besitz von intimen Videoaufnahmen gekommen. Er drohte in der Mail, diese Aufnahmen an Freunde und Bekannte der Frau zu schicken, falls die 24-Jährige nicht auf seine Forderung einer Onlineüberweisung einer vierstelligen Summe einginge. Bei ihrer Anzeige wies die Frau darauf hin, dass die Erpressermail von ihrem eigenen E-Mail-Account verschickt wurde, was sie sehr irritierte und besorgte. Die Ermittlungen ergaben, dass der E-Mail-Account der 24-Jährigen glücklicherweise nicht gehackt wurde, sondern der Unbekannte einen Trick namens E-Mail-Spoofing angewandt hatte. Mit Hilfe eines Programms kann die eigentliche Absenderadresse verborgen und stattdessen eine beliebige andere angezeigt werden. So konnte der Täter den Anschein erwecken, dass er sich Zugriff auf den Rechner der 24-Jährigen verschafft habe. Da die Frau sich rechtzeitig an die Polizei gewandt hatte und nicht auf die Forderung eingegangen war, konnte ein Schaden vermieden werden. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ermittelt nun wegen versuchter Erpressung.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim