Mannheim – Michaelis erfolgreich operiert

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Angreifer Marc Michaelis hat im abschließenden und alles entscheidenden Gruppenspiel um den Einzug ins Viertelfinale der IIHF 2025 Eishockey-Weltmeisterschaft gegen Gastgeber Dänemark einen Kieferbruch erlitten. Der 29-jährige Angreifer, der in der 42. Spielminute von einem Puck im Gesicht getroffen wurde, ist am gestrigen Mittwochvormittag in einem Krankenhaus in Aarhus erfolgreich operiert worden. Der Adler-Kapitän und Assistenzkapitän der DEB-Auswahl wird zeitnah zurück nach Mannheim reisen und sich in seiner Heimat auf die Reha konzentrieren.

