Mannheim – Mannheimer Kita-Olympiade 2025 begeistert mit Teamgeist, Spiel und Bewegung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 21. bis 23. Mai 2025 findet unter dem Motto „Wir bringen unsere Kita-Kinder in Bewegung“ zum zweiten Mal die Mannheimer Kita-Olympiade auf der Sportanlage Käfertal-Süd statt. Rund 500 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren aus 32 städtischen Kindertageseinrichtungen nehmen mit großer Begeisterung an dem bunten Sportevent teil. Die feierliche Eröffnung der Veranstaltung übernahm Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Zahlreiche Kinder, pädagogische Fachkräfte und Gäste waren vor Ort, um den Startschuss für drei bewegungsreiche Tage mitzuerleben. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr erwartet die kleinen Teilnehmer*innen auch diesmal ein abwechslungsreiches Programm: In Disziplinen wie Krebsfußball, Sackhüpfen und Transportlauf können sich die Kinder sportlich ausprobieren und ihre Bewegungsfreude unter Beweis stellen. Der Fokus liegt dabei nicht auf dem Wettbewerb, sondern auf Spaß, Fairplay, Teamgeist und dem gemeinsamen Erlebnis.



„Unser Ziel ist es, die Kinder frühzeitig für Bewegung zu begeistern – mit Spaß, Neugier und ohne Leistungsdruck“, erklärte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert beim Besuch der Olympiade. „Die Kita-Olympiade ist ein tolles Beispiel dafür, wie spielerische Bewegung Kinder stärkt – körperlich, sozial und emotional.“ Die Veranstaltung wurde erneut vom Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder gemeinsam mit einem engagierten Team aus Kinderhausleitungen und dem Fachbereich Sport und Freizeit organisiert. Sie bietet den Kindern nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich über die eigene Einrichtung hinaus auszutauschen. Am Ende der Olympiade werden alle teilnehmenden Kinder eine Medaille – als Zeichen ihrer Leistung und zur Erinnerung an drei Tage voller Bewegung, Freude und Gemeinschaft erhalten.

