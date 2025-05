Mannheim – 75-Jähriger mit Masche “Falscher Polizeibeamter” betrogen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag erhielt ein 75-jähriger Mann am Festnetztelefon einen Anruf einer unbekannten männlichen Person. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass es im Rahmen einer Täterfestnahme zum Auffinden der Personalien des Seniors gekommen sei und man Erkenntnisse habe, dass in Kürze auch dessen Bargeld entwendet werden soll. Auf Nachfrage teilte der Geschädigte mit, über Bargeld zu verfügen. Gegen 17:15 Uhr übergab er dieses erhebliche Barvermögen in einem schwarzen Stoffbeutel aus Angst vor einem möglichen Einbruch bei sich zu Hause einem vermeintlichen Polizeibeamten. Einige Zeit später musste der 75-Jährige schließlich feststellen, dass es sich um einen Betrug gehandelt hatte.

Die Polizei rät generell bei Betrug durch falsche Polizeibeamte:

– Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

– Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, insbesondere, wenn diese in zivil in Erscheinung treten, zum Beispiel Polizisten,

den Dienstausweis. Versichern Sie sich bei deren Dienststelle, ob die Amtspersonen dort bekannt sind.

– Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher

währenddessen vor der abgesperrten Tür warten!

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

– Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

– Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden Sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ Die Spezialistinnen und Spezialisten für Betrugsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heideberg haben die Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim