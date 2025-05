Ludwigshafen – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von Dienstag (20.05.2025, gegen 17:30 Uhr) bis Mittwoch (21.05.2025, gegen 11 Uhr), wurde in der Karl-Kreuter-Straße ein roter VW Lupo beschädigt. Offenbar streifte ein unbekannter Autofahrer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz