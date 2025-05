Ludwigshafen – Roller entwendet, Auto angegangen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (21.05.2025) wurden mehrere Fahrzeuge in Ludwigshafen Ziele von Diebstählen. Zwischen 6 und 15 Uhr wurde ein in einem Parkhaus in der Rheinuferstraße abgestellter Motorroller entwendet. Bei einem weiteren, dort abgestellten Roller, scheiterte der Diebstahl, allerdings wurde das Fahrzeug durch den Versuch beschädigt. Im gleichen Zeitraum wurde ein in der Rheinfeldstraße (Höhe Brunckstraße) abgestellter Roller entwendet. Gegen 22:30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie eine dunkel gekleidete, maskierte Person versuchte, einen in der Gräfenaustraße (Höhe Von-der-Tann-Straße) abgestellten, schwarzen Ford Focus, aufzubrechen. Bei Erblicken der Zeugin flüchtete die unbekannte Person. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz