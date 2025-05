Landau – Vandalismus an der Siegfried-Weiter-Hütte – Zeugen gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf den 22.05.2025, randalierten vermutlich mehrere Personen in und an der Siegfried-Weiter-Hütte in Landau Nahe dem Forsthaus Taubensuhl. Hierbei wurde an der Hütte und im Umfeld der Hütte erheblicher Sachschaden verursacht. U.A. wurde die Zugangstür der Hütte am Grillplatz in einem Lagerfeuer verbrannt. Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Annweiler, Tel.: 0634696462519 oder per E-Mail: pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau