Landau – Keine Vorauszahlungen für Straßenausbau in vielen Abrechnungsgebieten in Landau: Stadt verzichtet 2025 auf Beitragserhebung

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Nachricht für viele Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer in

Landau: Im Jahr 2025 müssen sie in den Abrechnungsgebieten Godramstein,

Queichheim, Landau-Horst, Landau-Südwest und Landau-Mitte keine

Vorausleistungen auf wiederkehrende Straßenausbaubeiträge zahlen.

Die Stadt Landau erhebt seit dem Jahr 2010 sogenannte wiederkehrende

Straßenausbaubeiträge. Das bedeutet: Anstelle von gelegentlichen, sehr hohen

Beiträgen zu Lasten der unmittelbaren Anliegerinnen und Anlieger einer Straße

zahlen ALLE Anliegerinnen und Anlieger im jeweiligen Abrechnungsgebiet für

die Modernisierung des Straßennetzes – als größere Solidargemeinschaft.

Jetzt hat der Stadtvorstand in Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung

im Bauamt beschlossen, im Jahr 2025 keine Vorausleistungen in den genannten

Abrechnungsgebieten zu erheben. Das bedeutet: Die Forderungen zum 1. Juni

2025 entfallen für Godramstein, Queichheim, Landau-Horst, Landau-Südwest

und Landau-Mitte vollständig. Bereits gezahlte Beiträge werden automatisch

zurückerstattet – eine Antragstellung ist nicht erforderlich.

Warum dieser Schritt? In vier von fünf Gebieten, in denen nach dem

sogenannten B-Modell – also nicht pro Jahr, sondern für den kompletten

Abrechnungszeitraum – abgerechnet wird, wurden in den zurückliegenden drei

Jahren mehr Beiträge gezahlt als im Abrechnungszeitraum 2022 bis 2025

voraussichtlich gebraucht werden. Gründe hierfür sind u. a. die angespannte

Haushaltslage und daraus resultierende Änderungen bei der Planung und

Durchführung von Bauprojekten, aber auch günstige Ausschreibungsergebnisse.

Zudem werden viele Bauprojekte über Förderprogramme des Bundes und des

Landes mitfinanziert, was ebenfalls zu einer Entlastung der Beitragszahlerinnen

und Beitragszahler führt. Auch in Godramstein, wo noch eine kleine Lücke

besteht, wird auf die Erhebung verzichtet; der Verwaltungsaufwand stünde hier

in keinem Verhältnis.

Kurz: Die Entscheidung soll eine weitere Überzahlung im System der

wiederkehrenden Beiträge für die betroffenen Abrechnungsgebiete vermeiden.

Bildunterschrift: Die Stadt Landau wird im Jahr 2025 keine Vorausleistungen auf

wiederkehrende Straßenausbaubeiträge in bestimmten Abrechnungsgebieten erheben. (Symbolbild: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.