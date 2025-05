Landau – Fördergelder für Sonnensegel, Schirme und Co. – Kitas in Landau freuen sich über neue Beschattungsmaßnahmen

Landau/Metropolregion rhein-Neckar. Sie leuchten in einem strahlenden Limettenton und fallen sofort auf, wenn man die Außenanlage der Kindertagesstätte Wilde 13 in Landau betritt: die neuen Sonnenschirme, die vor Kurzem neu aufgestellt wurden. Das Geld für die neuen Schirme kommt aus dem städtischen Förderprogramm „Wir belohnen Klimaschutz“, mit denen sich Kitas Sonnensegel, Schirme und Co. sichern können. Bei dem Programm gibt die Stadt ihre Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz direkt an die Landauerinnen und Landauer weiter. „Ich freue mich sehr über die neuen Schirme“, sagt Kita-Leiterin Martina Julier. „Wir haben nun die Möglichkeit, die Kinder noch besser vor der Sonne zu schützen. In Zeiten von Klimawandel und Klimakrise geht ohne Schutz nicht mehr viel. Neben Sonnencreme und UV-Kleidung sind wir auf ausreichend Beschattungsmöglichkeiten angewiesen.“ Diese konnten nun dank des Förderprogramms „Wir belohnen Klimaschutz“ angeschafft werden.

Ende 2023 startete das Programm, im Frühjahr 2024 nahm es an Fahrt auf. „Wir haben erste Anfragen von Kitas erhalten, ob sie Geld aus dem neuen Fördertopf erhalten können“, erklärt Bürgermeister Lukas Hartmann. „Wir wollen den Prozess möglichst unkompliziert ablaufen lassen, um allen Kitas die gleichen Chancen zu ermöglichen und schnell in die Umsetzung zu gehen. Für jede Kita stehen 8.000 Euro bereit, die einfach abgerufen werden können. Unsere Kinder vor den Auswirkungen der Klimakrise zu schützen, ist Ziel dieser Klimaanpassungsmaßnahmen“, so Hartmann weiter. „Die Zusammenarbeit mit der Klimastabstelle der Stadt hat super funktioniert. Marcel Wilhelm von der Stabstelle hat mich super durch den Förderprozess geleitet“, so Martina Julier. Marcel Wilhelm betont dabei die besondere Herausforderung: „Das Gebäude der Wilden 13 besteht aus Sandstein, der Außenbereich liegt auf der Südseite und zudem steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Eine Klimasanierung ist daher nicht einfach umzusetzen, neue Schirme und Bäume im Außenbereich sind dabei ein erster wichtiger Schritt.“ Über das Programm „Wir belohnen Klimaschutz“ erhalten nicht nur Kindertagesstätten eine Förderung. Alle Landauerinnen und Landauer werden bei der Anschaffung von Photovoltaik-Balkonanlagen, Fahrrädern, in der Elektromobilität und bei Wärmeschutz und Heizungstausch mit verschiedenen Zuschüssen bei Neuanschaffungen unterstützt.

Ausführliche Informationen sind auf den Seiten des Klimaschutzportals der Stadt zu finden: https://landau.klimaschutzportal.rlp.de/portal/foerderung.

Quelle: Stadt Landau