Käfertal – 29.05. Vatertagsfest im Käfertaler Stempelpark

Neuhofen (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Wie bereits berichtet kam es am Dienstag zu einem großen Polizeieinsatz in Neuhofen. Nachdem ein 48-jähriger Mann in Neuhofen Dienstag(20.05.2025), gegen 11 Uhr, von zwei Männern in seiner Wohnung bedroht und angegriffen wurde, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen ... Mehr lesen »