Heidelberg – Einbruchsserie in Kleintierzüchteranlage – Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (21.05.2025) wurden mehrere Fahrzeuge in Ludwigshafen Ziele von Diebstählen. Zwischen 6 und 15 Uhr wurde ein in einem Parkhaus in der Rheinuferstraße abgestellter Motorroller entwendet. Bei einem weiteren, dort abgestellten Roller, scheiterte der Diebstahl, allerdings wurde das Fahrzeug durch den Versuch beschädigt. Im gleichen Zeitraum wurde ein in der Rheinfeldstraße (Höhe ... Mehr lesen »