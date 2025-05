Bad Dürkheim – Hauswand beschädigt

Bad Dürkheim/Landkreis Bd Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum vom 19.05.2025, 10:00 Uhr bis 21.05.2025, 18:00 Uhr wurde in der Schillerstraße in Bad Dürkheim die Hauswand eines Wohngebäudes beschädigt. Bislang unbekannte Täter verursachten mit einem bislang unbekannten Gegenstand mehrere tiefe Kratzer im Putz. Ebenfalls wurde der Putz im Sockelbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Falls weitere Anwohner Opfer einer Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim