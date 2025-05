Sinsheim – Eintrag in das Goldene Buch der Stadt

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ambassadeur de France Pierre Lévy zu Gast in Sinsheim

Am 9. Mai empfing der Salon Diplomatique den Ambassadeur de France Pierre Lévy im Technik Museum Sinsheim zu einer Benefizgala für eine Gedenkstätte in Tulle. Lévy war unter anderem französischer Botschafter in Prag, Warschau und Moskau. In Anerkennung seiner außergewöhnlichen Verdienste wurde er von Präsident Emmanuel Macron zum „Ambassadeur de France” ernannt – die höchste persönliche Auszeichnung im französischen diplomatischen Dienst.

Die Spenden des Abends kommen vollständig dem Museumsprojekt in Tulle / Corrèze zugute, das den 200 Einwohnern gewidmet ist, die während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben verloren. Am 9. Juni 1944 ermordeten Angehörige der 2. SS-Division „Das Reich“ in der Stadt Tulle 99 Franzosen und deportierten 149 Männer in die Todeslager, von denen 101 nie zurückgekehrt sind. Das Massaker von Tulle gilt als eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Besatzung in Frank¬reich.

Am Rande der Benefizgala nahm sich Lévy Zeit, sich in das Goldene Buch der Stadt Sinsheim einzutragen. „Avec mes remerciements pour cette soirée inoubliable“, mit Dank für den unvergesslichen Abend betont der Ambassaduer in seinem Eintrag die deutsch-französische Freundschaft.

Bild (Technik Museum Sinsheim): Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Sinsheim im Technik Museum Sinsheim: v.l.n.r.: Helmut Augustin (Vorsitzender des Vorstands Salon Diplomatique), Museumspräsident Hermann Layher, Pierre Lévy, Oberbürgermeister Marco Siesing, Honorarkonsul Folker Zöller (Vorstandsmitglied Salon Diplomatique).

Stadtverwaltung Sinsheim