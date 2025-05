Mannheim – Enes Tubluk verstärkt den VfR Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der VfR Mannheim setzt seine Kaderplanung für die Saison 2025/26 kontinuierlich fort und hat mit Enes Tubluk einen technisch starken und torgefährlichen Offensivspieler verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom FC Nöttingen an die Theodor-Heuss-Anlage und soll das Offensivspiel der Rasenspieler mit Kreativität, Flexibilität und Abschlussstärke bereichern.

Tubluk ist im badischen Raum kein Unbekannter. In der Jugend wurde er beim Karlsruher SC und der TSG 1899 Hoffenheim fußballerisch geprägt, ehe er über die zweite Mannschaft der Hoffenheimer den Sprung in den Herrenbereich schaffte. Es folgte ein Wechsel zu Viktoria Köln in die 3. Liga, wo er erste Erfahrungen im deutschen Profifußball sammelte. Im Anschluss zog es ihn ins Ausland, wo er in der Türkei für Usak Spor und später Sanliurfaspor aktiv war. Im Sommer 2023 kehrte er nach Deutschland zurück und schloss sich dem FC Nöttingen in der Oberliga Baden-Württemberg an. Dort konnte er sich mit 18 Treffern in 53 Pflichtspielen als wichtiger Bestandteil der Offensive etablieren.

„Mit Enes gewinnen wir einen Spieler, der sich im zentralen und offensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt. Er ist kreativ im Eins-gegen-Eins, verfügt über ein gutes Spielverständnis und kann Situationen im letzten Drittel schnell auflösen“, beschreibt Ali Ibrahimaj, Sportvorstand des VfR Mannheim, das Profil des Neuzugangs. „Genau diese Fähigkeiten werden uns helfen, unser Angriffsspiel noch unberechenbarer und flexibler zu gestalten.“

Auch Hakan Atik, Sportlicher Leiter des VfR Mannheim, zeigt sich überzeugt: „Wir wollten unser Offensivspiel gezielt um mehr technische Finesse und Entscheidungsstärke erweitern – Enes passt mit seinen Fähigkeiten hervorragend zu unserem Spielstil. Er ist ein Spieler, der keine langen Anlaufzeiten braucht, sondern schnell ins Spiel findet, Verantwortung übernimmt und Torchancen kreiert. Seine Entwicklung beobachten wir schon seit einiger Zeit, umso mehr freuen wir uns jetzt über den Vollzug.“

Für Enes Tubluk markiert der Wechsel nach Mannheim einen spannenden Schritt in seiner Laufbahn. „Für mich ist der Wechsel zum VfR Mannheim ein gut überlegter und ambitionierter Schritt. In den Gesprächen mit der sportlichen Leitung wurde mir sehr deutlich gezeigt, welches Potenzial der Kader hat und wie meine Rolle darin aussehen kann. Ich möchte mich in einem strukturierten, leistungsorientierten Umfeld weiterentwickeln, mich sportlich beweisen und meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen – sei es als Torschütze, Vorbereiter oder Impulsgeber in der Offensive“, so Tubluk.

Mit der Verpflichtung von Enes Tubluk unterstreicht der VfR Mannheim seine Ambitionen, zur neuen Spielzeit mit einem vielseitig aufgestellten und individuell starken Kader anzugreifen. Weitere personelle Entscheidungen werden in den kommenden Wochen folgen.

Quelle VfR Mannheim