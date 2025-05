Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitagabend, dem 16. Mai 2025, wurde in Hockenheim ein 19-jähriger Mann von mehreren Tätern überfallen und seiner Wertsachen beraubt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der junge Mann hatte sich über eine Messenger-App mit einem Mädchen am Bahnhof in Hockenheim verabredet. Kurz nachdem er gegen 21 Uhr auf das Mädchen getroffen war, kam ein ... Mehr lesen »