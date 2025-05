Landau – Neun von 13 geförderten Kita-Projekten im Land liegen im Kreis SÜW – Kreisjugendamt betont besondere Gemeinschaftsleistung bei Anträgen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Kreis SÜW hat ganz schon „abgeräumt” bei den Landesfördermitteln für Kitas. In der Förderperiode vom Frühjahr vergangenen Jahres, zu der die Begünstigten nun seitens des Bildungsministeriums veröffentlicht worden sind, profitieren in ganz Rheinland-Pfalz 13 Kindertagesstätten. Neun davon liegen im Landkreis Südliche Weinstraße.

„Für diese Landesförderung können die 41 Jugendämter im Land zweimal im Jahr Förderanträge für die Kitas stellen. Das ist ein sehr aufwändiges, zeitkritisches Verfahren. Doch wenn alle von der Orts- über die Verbandsgemeinde hin zum Landkreis und natürlich noch dem Kita-Träger, sofern es nicht ohnehin die Ortsgemeinde ist, an einem Strang ziehen, gelingt dieser Kraftakt”, so Landrat Dietmar Seefeldt und der Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern, in dessen Zuständigkeit der Bereich „Jugend und Familie” liegt. „Wir bedanken uns daher bei allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit bei der Antragstellung. Dass dieses Mal fast alle Fördermittel des Landes nach SÜW fließen, zeigt, wie viel in Gemeinschaftsleistung hier zum Wohle der Kinder und Eltern im Kreis Südliche Weinstraße bereits bewegt werden konnte.”

Das Land unterstützt mit dem Geld die Kita-Träger, zusätzliche Plätze zu schaffen und die Qualität der frühkindlichen Bildung weiter zu verbessern. Für den Platzausbau in Kitas können zweimal im Jahr Förderanträge gestellt werden, jeweils bis zum 15. April und 15. Oktober. Die Mittel stehen beispielsweise für Neubauten sowie Um- oder Erweiterungsbauten zur Verfügung, damit mehr Kinder bedarfsgerecht in einer Kindertageseinrichtung betreut werden können.

„Die Förderung des Landes wird lediglich an den in einer Einrichtung neu geschaffenen Betreuungsplätzen bemessen. Gerade in den letzten Jahren ist jedoch der Preis für Baumaterial und Bauleistungen stark angestiegen, ohne dass die Fördersätze des Landes im erforderlichen Rahmen angepasst wurden”, halten Seefeldt und Kern fest. Sie betonen weiter, dass sie die Förderbereitschaft des Landes anerkennen. Eine an der Baupreisentwicklung angemessen ausgerichtete

Anpassung der Förderbeträge des Landes würden beide als wertvollen Beitrag zur Entlastung der Kita-Träger aber ebenfalls sehr begrüßen.

quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße