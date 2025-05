Landau – „Gute Nacht Zootiere“ Abendliche Zooführung für die ganze Familie

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Veranstaltungshinweis für Freitag, 4. Juli 2025, 18 – 21 Uhr

Mit gemütlichem Ausklang am Lagerfeuer mit Stockbrotbacken

Einen ganz besonderen Einblick in den Zoo bietet die Zooschule Landau am Freitag, den 4. Juli 2025. Wenn es abends im Zoo ruhiger wird, können die Familien ab 18 Uhr die Zootiere und die Atmosphäre im Zoo auf eine ganz andere Weise erleben und Interessantes herausfinden.

Welches Tier ist am Abend besonders aktiv und welches ist jetzt müde? Wo und wie schlafen die Tiere? Darüber hinaus erfahren die Teilnehmenden Neuigkeiten aus dem Zootierbestand. Im Anschluss an die Führung klingt der Abend gemütlich am Lagerfeuer auf der großen Zoowiese aus. Hier kann auch ein leckeres Stockbrot gebacken werden.

Eine Anmeldung für die Familienführung ist erforderlich und kann ab sofort von 9 bis 12 Uhr in der Zooverwaltung unter 06341-137011 oder unter zoo@landau.de erfolgen.

Treffpunkt für die Familienführung ist um 17:45 Uhr an der Zookasse.

Im Veranstaltungspreis von 12 Euro pro Person (Kinder ab 4 Jahre) sind der Zooeintritt, die Führung und das Stockbrot enthalten. Jahreskarten, Familienpass oder Freundeskreismitgliedschaften gelten für Sonderveranstaltungen nicht!

Der Zoo behält sich vor, die Veranstaltung ggfs. witterungsbedingt oder aus anderen Gründen abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

(Quelle: Zoo Landau)