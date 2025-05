Hockenheim – Städtische Einrichtungen: “Wir haben geschlossen!”

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Hockenheim, die Stadtwerke sowie städtischen Einrichtungen beziehungsweise Außenstellen sind am Mittwoch, den 28. Mai 2025, geschlossen. Auch das Generationenbüro, die Stadtbibliothek sowie das Aquadrom bleiben an diesem Tag geschlossen. Am Freitag, den 30. Mai 2025, sind die Einrichtungen zu den üblichen Öffnungszeiten wieder für Sie da. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung. In dringenden Fällen kann der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Hocken-heim für die Stromversorgung (Mobil 0171/2210300) und für die Gas- und Wasserversorgung (Mobil 0171/2210290) angerufen werden.

Quelle: Stadt Hockenheim