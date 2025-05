Hockenheim – 19-Jähriger von mehreren Tätern überfallen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitagabend, dem 16. Mai 2025, wurde in Hockenheim ein 19-jähriger Mann von mehreren Tätern überfallen und seiner Wertsachen beraubt.

Der junge Mann hatte sich über eine Messenger-App mit einem Mädchen am Bahnhof in Hockenheim verabredet. Kurz nachdem er gegen 21 Uhr auf das Mädchen getroffen war, kam ein Jugendlicher hinzu und sprach ihn auf das Mädchen an. Anschließend traten weitere Personen hinzu und bezeichneten den 19-Jährigen als pädophil. In der weiteren Folge schlug eine männliche Person aus der Gruppe dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht und forderte ihn auf, seine Wertsachen herauszugeben. Als er sich weigerte, wurde er weiter mit der Faust traktiert und in den Schwitzkasten genommen. Nun kamen drei weitere männliche Personen mit einem Auto angefahren und begannen ebenfalls, auf den 19-Jährigen loszugehen. Dabei riss einer der Täter dem Geschädigten zwei Ketten vom Hals. Anschließend durchsuchten ihn die Unbekannten und nahmen die Geldbörse aus der Hosentasche.

Danach forderten die Täter den 19-Jährigen auf, sich zu entfernen, flüchteten aber schließlich selbst von Tatort. Mit den Tätern flüchtete auch das Mädchen, mit dem der Geschädigte verabredet war.

Durch die Faustschläge erlitt das 19-jährige Tatopfer Verletzungen im Gesicht. Eine Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass er zudem Verletzungen im Gesicht erlitten hatte, die operativ behandelt werden mussten.

Ersten Ermittlungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Mädchen ebenfalls in die Tat involviert war.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

– Ca. 17 bis 18 Jahre alt

– Ca. 180 cm groß

– Schlank

– Mitteleuropäisches Erscheinungsbild

– Leichter Bart

– Sehr spitze Nase

– War bekleidet mit einer grauen Jogginghose, grauer Jacke und

schwarzer Weste

Täter 2:

– Ca. 14 bis 15 Jahre alt

– Ca. 170 cm groß

– Leicht gebräunte Hautfarbe

– Schwarze Haare, die zum Pferdeschwanz gebunden waren

– Blaue Jacke der Marke Alpha Industries

Täter 3:

– Ca. 18 bis 19 Jahre alt

– Ca. 180 bis 185 cm groß

– Leicht gebräunte Hautfarbe

– Pullover mit Zopfstrickmuster der Marke Polo Ralph Lauren

Das Mädchen, mit dem der 19-Jährige verabredet war, wird als 16- bis 17-jährig beschreiben. Sie hatte lange blonde Haare und blaue Augen

Ein Teil der Täter kam mit einem schwarzen oder weißen Fahrzeug, vermutlich ein Mercedes-AMG, angefahren

Die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen und den noch unbekannten Tätern wegen schweren Raubes dauern an.

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Tatablauf sowie zu den unbekannten Tätern und dem unbekannten Mädchen geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.