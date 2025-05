Herxheim – 126. Sandbahnrennen im Herxheimer Waldstadion

Herxheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 1931 werden im Herxheimer Waldstadion am Himmelfahrtstag, heuer am 29. Mai, internationale Sandbahnrennen ausgetragen. Auch in diesem Jahr konnte die veranstaltende Motorsportvereinigung Herxheim (MSVH) ein 18-köpfiges Fahrerfeld der Extraklasse verpflichten. Angeführt werden die Schleifschuhartisten vom amtierenden Weltmeister Martin Smolinski (Olching) sowie den beiden EX-Weltmeistern Erik Riss (Seibranz) und Lukas Fienhage. Aus England kommen mit Zach Wajtknecht und Chris Harris zwei weitere Siegesanwärter. Ausgetragen wird das Rennen im klassischen WM-Modus, neubn Vorläufe, zwei Halbfinals und zum Abschluss das große Finale. Hier es noch um den „Silberhelm des ADAC Pfalz“. Die komplette europäische Seitenwagenelite gibt sich in der Südpfalz ein Stell-dich-ein. Abgerundet wird die Veranstaltung mit der nationalen Soloklasse.

Zeitplan: Mittwoch, 28.Mai: ab 15:00 Uhr Training und Vorläufe Donnerstag, 29.Mai: ab 9:00 Uhr Training /Vorläufe; 13.00 Uhr Fahrerpräsentation, 13:30 Uhr Rennbeginn

Eintrittspreise: Tribüne 28 €, Erwachsene 18 €, Jugendliche 13 – 17 Jahre 10 €, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Infos unter: www.speedway.de

Bild: MSV Herxheim/frei

Quelle MSV Herxheim