Zuzenhausen – Das Ende einer Ära: Kadeřábek verlässt die TSG Hoffenheim!

Zuzenhausen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach zehn gemeinsamen Jahren endet die große Erfolgsgeschichte von Pavel Kadeřábek bei der TSG Hoffenheim. Der Fußball-Bundesligist und der Tscheche gehen ab diesem Sommer getrennte Wege, der Ende Juni auslaufende Vertrag des 33 Jahre alten Rechtsverteidigers wird nicht verlängert. Kadeřábek avancierte direkt nach seinem Wechsel im Juli 2015 für ein komplettes Jahrzehnt zum unumstrittenen Stammspieler in Hoffenheim und wurde nicht nur durch seine sympathische und nahbare Art und Weise in den vergangenen Jahren zu einem Gesicht und einer Identifikationsfigur der TSG.

Es ist das Ende einer großen Ära bei der TSG Hoffenheim. Pavel Kadeřábek verlässt den Fußball-Bundesligisten und das für ihn zur zweiten Heimat gewordene Kraichgau nach zehn gemeinsamen Jahren. Der am 30. Juni 2025 auslaufende Vertrag des 33 Jahre alten Rechtsverteidiger wird nicht verlängert. „Pavel ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit und wir alle wissen um seine großen Verdienste für die TSG Hoffenheim“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Er hat in Hoffenheim eine Ära geprägt, der TSG sportlich seinen Stempel aufgedrückt und sich bei den Hoffenheim-Fans dank seines offenen und herzlichen Charakters einen Legendenstatus erarbeitet. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt, welchen Stellenwert Pavel hier im Verein und dem gesamten Kraichgau hat. Deswegen ist eines schon sicher und steht jetzt bereits fest: Die Tür bei der TSG wird für Pavel immer offenstehen und wir würden uns alle sehr freuen, ihn nach seiner aktiven Karriere wieder in einer anderen Rolle hier bei uns in Hoffenheim begrüßen zu dürfen. Aufgrund der unsicheren, sportlichen Situation im Kampf um den Klassenerhalt war uns rund um das letzte Saisonspiel gegen den FC Bayern München leider keine angemessene Verabschiedung möglich. Aber natürlich haben wir gemeinsam mit Pavel vereinbart, dass er sich in der kommenden Saison bei einem Heimspiel noch gebührend und vor allem einem Spieler wie ihm angemessen von den TSG-Fans verabschieden kann und wird. Bis dahin wünschen wir ihm von Herzen sowohl persönlich als auch sportlich alles Gute und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in der PreZero Arena.“

„Nach unglaublichen zehn Jahren geht meine Reise hier bei der TSG nun zu Ende – und das ist wirklich wahnsinnig emotional für mich“, kommentiert Kadeřábek seinen Abschied von der TSG. „Ich hätte wirklich sehr gerne noch weiter für Hoffenheim gespielt, aber der Verein plant auf meiner Position leider anders. Ich habe die Zeit hier unglaublich genossen und dieser Verein wird für immer in meinem Herzen bleiben. Die Heimspiele, die Fans, das werde ich alles niemals vergessen. Das ist und bleibt etwas Besonderes für mich. Ich werde aber auf jeden Fall noch einmal vorbeikommen und wir machen alle gemeinsam eine ordentliche Verabschiedung. Darauf freue ich mich schon sehr, euch alle dann nochmal im Stadion zu sehen. Aber ich werde nicht nur einmal zurückkommen. Denn ich bin und bleibe für immer ein Fan dieses Vereins. Diese Region und ihre Menschen haben mir und meiner Familie so unglaublich viel gegeben, alle waren immer sehr freundlich zu uns, wir haben uns hier extrem wohl gefühlt und sind sogar in den vergangenen zehn Jahren hier heimisch geworden. Ich möchte mich von Herzen bei euch allen bedanken – bei all meinen Mitspielern, meinen Trainern, dem Staff und den Mitarbeitern der TSG.“

Und speziell an die TSG-Fans gerichtet, sagt Kadeřábek: „Bei den Hoffe-Fans möchte ich mich wirklich ganz besonders bedanken. Ihr wart immer unglaublich und habt mich jederzeit unterstützt. Ich werde euch niemals vergessen und immer im Herzen tragen.“

Kadeřábek wechselte im Juli 2015 aus seiner tschechischen Heimat vom Traditionsklub Sparta Prag zur TSG Hoffenheim und wurde im Kraichgau sofort zum unumstrittenen Stammspieler. Der zweifache tschechische EM-Teilnehmer wurde zur treibenden Kraft auf der rechten Hoffenheimer Seite und avancierte mit seiner intensiven Spielweise und seinem sympathischen und jederzeit nahbaren Charakter schnell zum absoluten Publikumsliebling. Der passionierte Hobby-Angler, den man mit seiner Ausrüstung nicht selten am großen Teich hinter dem Trainingszentrum in Zuzenhausen antraf, bekam nicht umsonst den Spitznamen „tschechische Lokomotive“ verpasst – weil Kadeřábek seine rechte Seite immer wieder unentwegt auf und ab rannte und dabei konstant, Woche für Woche, seine Leistung abrief.

Der 33 Jahre alte Rechtsverteidiger absolvierte in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 287 Pflichtspiele für die TSG in der Bundesliga (14 Tore / 31 Assists), dem DFB-Pokal (3 Tore / 1 Assist), der Champions League (1 Tor), der Champions-League-Qualifikation sowie der Europa-League-Qualifikation und der Europa League (1 Tor / 4 Vorlagen). Sein vielleicht wichtigstes Tor erzielte Kadeřábek am 34. Spieltag der Saison 2017/2018, als der Tscheche im letzten Spiel der Saison vor heimischem Publikum das entscheidende 3:1 gegen Borussia Dortmund erzielte und sich die Hoffenheimer damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifizierten, nachdem die TSG im Jahr zuvor in der Qualifikation zur Königsklasse noch am FC Liverpool gescheitert war.

Mit seinen 256 Bundesliga-Einsätzen hat Kadeřábek mittlerweile zudem seinen Landsmann Jiri Nemec eingeholt und rangiert gemeinsam mit dem ehemaligen Profi des FC Schalke 04 nun auf Rang drei der Tschechen mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga-Historie. Nur Theo Gebre Selassie (271 Einsätze) und David Jarolim (318) liegen vor dem 33 Jahre alten, 48-fachen tschechischen Nationalspieler (3 Tore). Ebenfalls ein Meilenstein für den stets gut gelaunten und positiv eingestellten Kadeřábek, der in Hoffenheim den viel zitierten Satz geprägt hat: „Das Leben ist schön“.

