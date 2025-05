SÜW – Appell der Unteren Wasserbehörde: Heimische Bäche schützen, Grünschnitt korrekt entsorgen – Sieben Annahmestellen geöffnet

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Viel Licht und warme Temperaturen: Das Grün spießt an der Südlichen Weinstraße, auch in privaten Gärten. Wohin mit dem Rasenschnitt und sonstigen Grünabfällen? Wer sie nicht selbst im Garten

weiterverwertet, kann sie im Kreis SÜW kostenlos an sieben Annahmestellen abgeben.

Die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße weist nach einem entsprechenden Vorfall am

Eußerbach darauf hin, dass Rasenschnitt und Co. weder an den Uferbereich von Gewässern, noch in

einen Bach gehören. Denn unsere heimischen Gewässer zu schützen ist entscheidend für den Erhalt

intakter Ökosysteme.

Rasenschnitt schadet den Bächen und Flüssen und kann die Wasserqualität negativ beeinträchtigen.

Algenwachstum kann angekurbelt werden, es kann sich Faulschlamm bilden und sogar die Fische

können unter achtlos weggekipptem Rasenschnitt leiden. Außerdem kann sich im Extremfall etwaiges

Treibgut an Brücken und Rohrdurchlässen sammeln und Rückstaus sowie Überschwemmungen

verursachen.

Wer seine Grünabfälle nicht selbst im Garten verwertet, zu Gründünger, Mulchmaterial, Abdeckmaterial,

Kompost oder durch Einarbeiten in den Boden, hat die Möglichkeit, Mengen bis zu drei Kubikmeter je

Anlieferung von privat genutzten Grundstücken kostenfrei bei den nachfolgenden Annahmestellen

abzugeben:

Offenbach, Kläranlage

März bis Oktober: Montag 15 bis 18 Uhr, Samstag 14 bis 18 Uhr

November bis Februar: Montag 14 bis 16 Uhr, Samstag 13 bis 16 Uhr

Annweiler-Gräfenhausen, Firma Span-Service Holzlogistik GmbH, Am Mettenbacher Hof 5

März bis Oktober: Freitag 13 bis 17.30 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr

November bis Februar: Samstag 9 bis 13 Uhr

Kirrweiler, Kläranlage, Unterried

März bis Oktober: Montag 15 bis 18 Uhr, Mittwoch 16 bis18 Uhr und Samstag 13 bis 17 Uhr

November bis Februar: Montag 14 bis 16 Uhr, Samstag 13 bis 16 Uhr

Steinfeld, Albrechtserring

Februar bis Mai: jeden Samstag offen

Juni bis August: jeden 1. und 3. Samstag offen

September bis November: jeden Samstag offen

jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr

Dezember bis Januar geschlossen

WertstoffWirtschaftszentrum Nord, Edesheim, In den Wiesen 1

Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr

jeden 1. und 3. Samstag 8 bis 12 Uhr

WertstoffWirtschaftszentrum Süd, Ingenheim, Am Wertstoffhof Süd 1

Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr

jeden 2. und 4. Samstag 8 bis 12 Uhr

Rohrbach, Firma Jeanine Rieger GmbH, A65-Anschlussstelle Rohrbach

Samstag 8 bis 12.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag 13 bis 17 Uhr

Mitte Dezember bis Mitte Januar geschlossen

Wer mehr als drei Kubikmeter Grünabfälle, die von privat genutzten Grundstücken stammen, anliefert

oder Grünabfälle von gewerblich genutzten Grundstücken bringt, kann diese nur bei den beiden

WertstoffWirtschaftszentren Nord (bei Edesheim) oder Süd (bei Billigheim-Ingenheim) abgegeben,

gegen eine Gebühr von 25 Euro pro Kubikmeter.

Bildunterschrift: Wer Rasenschnitt in Bächen oder Flüssen entsorgt, schadet dem Gewässer. Archivfoto

von der Queich bei Siebeldingen: KV SÜW

Quelle: KV SÜW