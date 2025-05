Südliche Weinstraße – Eine heitere Hingabe ans Leben: Judith Boys Ausstellung „Stürmisch” noch bis 30. Mai im Kreishaus Südliche Weinstraße zu sehen

Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kunst von Judith Boy ist von einem existenziellen Schwingen mit dem Lebendigen getragen, sie zeigt die immerwährende Bewegung des natürlichen Wandels. So fasste die Laudatorin Christine Schön die außergewöhnliche Ausstellung mit dem Titel „Stürmisch” bei der Eröffnung in Worte. Noch ist Gelegenheit, diese Schau zu bewundern: bis einschließlich 30. Mai im Hauptgebäude der Kreisverwaltung SÜW (Kreishaus), An der Kreuzmühle 2, in Landau.

„Die Art, wie die Bilder von Judith Boy entstehen, ist wesentlicher Teil ihrer Kunst. Was sie findet, bindet sie ein. Immer folgt die Form dem Prozess und lässt alles zu, was authentisch ist”, so Schön. Natur sei das Thema der Künstlerin Boy, aber nicht als Objekt, sondern als lebendiges Prinzip. „Judith Boy feiert das Organische als lebendige Kraft, sie zeigt: Es ist gut, sich dem Leben zu überlassen, auch wenn es unsicher ist.” Neben aller Dynamik schreibe Boy ihren Bildern jedoch auch Ordnung ein, ein Symbol dafür sei das Netz, das immer wieder auftauche.

Auch der Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern würdigte in seiner Ansprache das besondere Werk und die Künstlerin: „Frau Boy, Sie arbeiten in Sizilien, Venedig und in Deutschland, in der Nähe von Kusel, von wo Sie vom Atelier aus einen herrlichen Ausblick auf Burg Lichtenberg haben. Sie haben selbst mal in einem Interview gesagt, Sie hätten Luftwurzeln. Ein Teil Ihrer Heimat kann also vielleicht auch hier in der Südpfalz sein, wo es eine ähnliche Weite, Urgewalt in der Landschaft gibt”, bemerkte er.

Transformierte Materialien aus Industrie und Natur in Kombination mit Acryl, Kohlen, Kreiden, Lacken und Öl zeigen persönliche Sichtweisen der pfälzischen Künstlerin „auf eine Welt der Wechsel, Metamorphosen, auch der Wunder”, wie Boy selbst es ausdrückt. Eine Farbenpracht, organische und futuristische Formgebung laden ein, das tägliche Leben zu verlangsamen und paradiesische Welten zu genießen.



Über die Künstlerin

Judith Boy ist seit vielen Jahren als freischaffende Künstlerin in Deutschland und Italien (Venedig und Sizilien) tätig. Das Experiment und die Entwicklung mit Pflanzenfarben und Pigmenten in Verbindung mit Acryl, Tuschen und Kohle steht in ihrem Werk an erster Stelle. Beim Malgrund arbeitet sie nachhaltig und expressiv. Auf loser Leinwand, Industriefolien und mehr entsteht Kunst, die aus dem Rahmen fällt. Der Schaffensprozess sei ihre Meditation und Konzentration, sagt Judith Boy, es sei ein Eintauchen in Evolutionsprozesse, organische Formen, Welten, Alchemie und Gaia sowie in Naturansichten mit futuristischen Anklängen. Ab und an setzt die Künstlerin auch zwischenmenschliche Momente auf sehr kleinen bis sehr großen Formaten in Szene. Unkonventionell und ausdrucksstark versprühen die Werke Energie und sensible Dynamik und machen Lust auf neue Welten. Judith Boy arbeitet häufig in Kunstprojekten in ganz Europa und ist die Vizepräsidentin der Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer e.V. Wiesbaden-Mainz.

Öffnungszeiten: montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Besucherinnen und Besucher der Ausstellung können sich einfach zu diesen Zeiten am Empfang der Kreisverwaltung anmelden und sagen, dass sie in die Ausstellung wollen.

Bildunterschriften:

1) Von links nach rechts: Georg Kern, Judith Boy, Christine Schön und Musikerin Lilly Sophie Reiß, die die Ausstellungseröffnung mit Klavier, Ukulele und Gesang begleitete. Foto: KV SÜW

2) Zwei der Werke von Judith Boy, die derzeit im Kreishaus zu bewundern sind. Foto: KV SÜW

