Stadt Mannheim würdigt Blutspenderinnen und Blutspender im Rathaus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem feierlichen Empfang hat die Stadt Mannheim gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) besonders engagierte Blutspenderinnen und Blutspender für ihren herausragenden Einsatz geehrt.

Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert zeichnete die Spenderinnen und Spender mit der goldenen Ehrennadel des DRK aus. Er betonte dabei die unverzichtbare Bedeutung der Blutspende für die medizinische Versorgung in der Region: „Blut ist ein kostbares und – was man oft vergisst – ein leicht verderbliches Gut. Blutplättchen sind zum Beispiel nur 4-5 Tage haltbar, danach dürfen sie nicht mehr verwendet werden. Deshalb sind wir auf kontinuierliche Blutspenden angewiesen. Die regelmäßige Spendenbereitschaft stärkt die Resilienz unserer Stadt und rettet Leben”, so Grunert.

Mannheimer Bürgerinnen und Bürger für langjähriges Spenden ausgezeichnet

76 Mannheimer Bürgerinnen und Bürger erhalten in diesem Jahr aufgrund ihrer mehrfachen Blutspende eine Auszeichnung in Form einer Ehrennadel und einer Urkunde. Mit einer solchen Ehrung werden Spender*innen ab einer Anzahl von 10 Blutspenden ausgezeichnet.

Prof. Dr. Harald Klüter, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunologie an der Universitätsklinik Mannheim, unterstrich bei der Ehrung im Rathaus die Relevanz nachhaltiger Spendergewinnung: „Blutspenden sind durch nichts zu ersetzen – sie sind und bleiben ein menschlicher Akt der Solidarität. Wir danken heute allen Spenderinnen und Spendern für ihren lebensrettenden Einsatz.”

Engpässe und demografischer Wandel fordern neue Wege

Rund zwei Millionen Menschen spenden in Deutschland regelmäßig Blut. Doch Engpässe in der Versorgung treten immer wieder auf – zuletzt etwa während mehrerer Grippewellen, der Fußball-EM oder in Ferienzeiten. Besonders problematisch: Das Durchschnittsalter der Spenderinnen und Spender liegt bei über 50 Jahren, viele scheiden in den kommenden Jahren altersbedingt aus. Um dem entgegenzuwirken, setzt das DRK verstärkt auf junge Zielgruppen – etwa mit dem neuen digitalen Unterrichtspaket „teachkit”, das seit März kostenfrei Mannheimer Schulen zur Verfügung steht.

