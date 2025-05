Speyer – Motorradunfall im Industriegebiet

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Montag, den 19.05.2025, gegen 21:25 Uhr befuhr eine 16-jährige mit ihrem Leichtkraftrad des Herstellers KTM die Joachim-Becher-Straße entlang. Am Ende einer S-Kurve verlor die Motorradfahrerin die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Maschendrahtzaun. Die 16-jährige wurde leicht verletzt und zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad wurde die gesamte linke Seite beschädigt und ein Außenspiegel abgerissen. Am Maschendrahtzaun entstand nur geringer Schaden.

