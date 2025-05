Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Raubüberfall Neuhofen – Zwei Tatverdächtige festgenommen

Rhein-Pfalz-Kreis – Neuhofen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits bei MRN-News berichtet, kam es heute gegen ca. 11:00 Uhr zu einem Raubüberfall in einer Wohnanlage in der Ludwigshafener Straße in Neuhofen.

Nach Polizeiangaben wurde ein Mann in seiner Wohnung von zwei Täter überfallen. Aufgrund intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter, zwei Männer im Alter von 25 und 38 Jahren in Ludwigshafen in der Rottstraße kontrolliert und vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei, die mit Spürhunden und Hubschrauber fahndeten haben nach der Festnahme die Fahndungsmaßnahmen eingestellt.

MRN-News ERSTMELDUNG: Neuhofen – Großer Polizeieinsatz in Neuhofen – Täter flüchtig

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz / MRN-News (ots)