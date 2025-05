Mannheim – Rückwärtsgang führt zu Unfall mit schwerverletzter Person

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr befuhr der 82-jährige Fahrer eines Renaults die Helmertstraße in Richtung Dannstadter Kreuz. An der Kreuzung zur Casterfeldstraße hielt der 82-jährige an einer roten Ampel an. Unmittelbar hinter ihm befand sich eine 26-jährige Verkehrsteilnehmerin.

Aus unbekannten Gründen legte der 82-jährige den Rückwärtsgang ein und fuhr los, ohne Rücksicht auf nachfolgende Fahrzeuge zu nehmen. Dabei übersah er die hinter ihm stehende Leichtkraftradfahrerin und stieß mit ihr zusammen.

Die 26-jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen am Fuß, welche in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt wurden.

An den Fahrzeugen entstand nur ein geringer Sachschaden.